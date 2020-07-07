Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Туркмению для того, чтобы помочь властям предотвратить проникновение коронавируса в страну.

Специалисты прилетели в страну чартерным рейсом туркменских авиалиний. Отмечается, что в стране были предприняты эффективные меры по предотвращению заражения граждан. Поэтому основной целью визита экспертов ВОЗ станут консультации со специалистами системы здравоохранения по поводу Плана обеспечения готовности и реагирования страны на эпидемию.

В Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. Жители, которые в целях безопасности решили носить на улице медицинские маски и перчатки, рискуют быть оштрафованными за нарушение общественного порядка, пишет издание «Нейтральный Туркменистан»..

Minval.az