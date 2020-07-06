Россия готовит к продаже за рубеж новейшие танки Т-14 на платформе «Армата», рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в беседе с сербским изданием «Глас явности».

Как отметил Шугаев, российские производители готовы предложить потенциальным покупателям системы ПВО, такие как С-300 и С-400, а также современные самолёты и вертолёты.

«Готовим к продажам лёгкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 «Армата». Одним словом, нам есть что предложить», — цитирует главу ФСВТС РИА Новости.

Minval.az