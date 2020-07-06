Президент Беларуси Александр Лукашенко после одной из встреч с российским коллегой Владимиром Путиным пришел давать интервью белорусским журналистам босиком. Соответствующие кадры были показаны в фильме «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко», который подготовили журналисты телеканала «Беларусь 1».

«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!» — сказал Лукашенко перед интервью, босиком подходя и здороваясь с журналистом Агентства теленовостей. 🤦 pic.twitter.com/eX1vL8SmVU — 10 апреля (@buch10_04) July 6, 2020

«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!» — сказал Лукашенко перед интервью, здороваясь с журналистом Агентства теленовостей Андреем Кривошеевым, который беседовал с белорусским президентом.

РБК отмечает, что интервью состоялось в резиденции Лукашенко в Сочи после встречи с Путиным. О какой именно встрече идет речь, в фильме не уточняется. Как отметил Кривошеев, сразу после встречи с российским президентом пресс-секретарь Лукашенко проинформировала журналиста о готовности Лукашенко дать интервью. Он рассказал, что тоже был босиком во время интервью.

«Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью», — признался Кривошеев.

Авторы сюжета отмечают, что в этом проявилась открытость Лукашенко, о которой зачастую говорят журналисты.

Minval.az