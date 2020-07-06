Бывший «премьер-министр» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что скоро так называемые ДНР и ЛНР войдут в состав России. Свое заявление Бородай сделал во время съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге вечером 4 июля.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации – де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковой и де-юре», – сказал он.

Бородай также прокомментировал голосование жителей сепаратистских регионов Донбасса с российскими паспортами по внесению поправок в Конституцию России.

«Конечно, мы делаем шаги вперед, и голосование по поправкам в Конституцию – это очень важный шаг», – сказал он.

Minval.az