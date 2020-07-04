Дополнительные ограничительные меры с 00.00 5 июля вступают в силу в Казахстане на 14 дней из-за коронавируса, передает РИА Новости.

Государственная комиссия приняла решение о введении в Казахстане дополнительных ограничительных мер с 5 июля на 14 дней на фоне напряженной ситуации с коронавирусом. В частности, в стране вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, не будут работать салоны красоты, фитнес-центры, объекты культуры, работа общественного транспорта будет ограничена, но авиасообщение между регионами сохранится.

В республике подтверждены более 45,7 тысячи случаев коронавируса, более 15,4 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.

Minval.az