Актер Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное дорожно-транспортное происшествие из-за проблем со здоровьем. Шансы артиста оценил врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко, пишет Пятый канал.

Доказанное состояние невменяемости обвиняемого может стать основанием для освобождения от ответственности, считает психиатр. По словам Косенко, если подтвердится, что у Ефремова в момент ДТП был приступ эпилепсии, то он понесет наказание только за вождение в нетрезвом виде.

Также существует и другой способ, благодаря которому актер избежит наказания. В частности, за смертельное ДТП его не накажут, если стационарно подтвердиться, что это был алкогольный психоз, к примеру, «в рамках белой горячки, галлюциноза, параноида».

Ранее стало известно, что во время суда юристы постараются выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым якобы страдает Ефремов. Отмечалось, что юристы планируют сказать, что у артиста случился припадок перед аварией. Адвокат Эльман Пашаев назвал эти версии глупостью и полнейшим бредом.

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