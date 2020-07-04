Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде сообщил РИА Новости о том, что почти за четыре тысячи долларов заказал себе золотую защитную маску и носит ее на фоне распространения нового коронавируса.

«Идея о том, чтобы сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота. Она весит 5,5 фунта (почти 2,5 килограмма – ред.) и обошлась мне в 289 тысяч рупий (примерно 3870 долларов) — заявил Кураде.

Он добавил, что в маске есть небольшие отверстия для дыхания.

«Но, касаемо ее эффективности, мы знаем, что маски самой по себе недостаточно, еще необходимо поддерживать дистанцию. Поэтому, выходя на улицу в золотой маске, я также должным образом соблюдаю меры социального дистанцирования», — отметил Кураде.

По его словам, маска привлекла большое внимание местных жителей и СМИ.

«Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска – это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно», — добавил он.

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