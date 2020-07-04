Президент США Дональд Трамп в пятницу, 3 июля, принял участие в торжественной церемонии в преддверии Дня независимости. Соединенные Штаты являются «самой справедливой и исключительной страной, когда-либо существовавшей на Земле», — заявил глава Белого дома на мероприятии у горы Рашмор в Южной Дакоте. Его выступление посетили несколько тысяч человек, несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего смертельно опасное заболевание COVID-19.

Президент США в ходе церемонии обрушился с критикой на тех, кто на недавних протестах против расизма в стране пытался уничтожить памятники.

По мнению Трампа, цель подобной «безжалостной кампании» — «стереть историю, опорочить героев, подорвать ценности и навязать стереотипы детям» Соединенных Штатов. «Культурной революции левого толка» не удастся «разрушить наш образ жизни или лишить нас свободы», резюмировал глава Белого дома.

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