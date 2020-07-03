Заявления о возможном выводе российской военной базы из Армении являются следствием военно-политической незрелости, сказала изданию «Спутник» пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян, комментируя муссируемые в последние дни слухи.

«Согласно подходу министра обороны, заявления и публикации на тему прекращения деятельности 102-ой российской базы являются следствием дефицита морали, военно-политической и геополитической незрелости», — сказала Степанян.

Отметим, что на днях в заявлениях ряда политических и общественных деятелей, а также в социальных сетях и некоторых СМИ появились сообщения о том, что Армения хочет вывести 102-ю российскую базу.

Российская военная база дислоцируется в городе Гюмри Ширакской области Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Minval.az