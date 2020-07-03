Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента первому главе республики Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

Экс-президент Казахстана отметит 80-летний юбилей 6 июля. Национальный университет обороны расположен в столице республики Нур-Султане.

В своем выступлении Токаев отметил, что Назарбаев является основателем современного Казахстана, который «определил стратегический путь развития независимого государства и сплотил народ во имя достижений общей цели».

«Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики Елбасы (Лидера нации — ред.). В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения — ценить и уважать их заслуги», — приводит пресс-служба слова Токаева.

Президент добавил, что установка памятника в Национальном университете обороны символична, поскольку вооруженные силы Казахстана были созданы указом Назарбаева.

«Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз. В годы его президентства была разработана законодательная и нормативно-правовая база военного строительства. Были также сформированы структура и состав вооруженных сил, обеспечено поэтапное перевооружение армии, создавалась современная инфраструктура», — отметил Токаев.

Minval.az