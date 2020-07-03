Россия создала три группировки войск, которые способны проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории Украины. Эти группировки способны без объявления мобилизации проводить активное наступление.

Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, сообщает «Укринформ».

По данным ВСУ, вдоль границы Украины Россия осуществляет активное формирование новых воинских частей и реорганизацию существующих военных формирований с целью наращивания боевого потенциала.

Голопатюк отметил, что сейчас завершается формирование трех новых объединений — двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируют достичь полной оперативной готовности.

«В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тысяч военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов», — заявил Голопатюк.

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