С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — заявил в интервью «Красной звезде» главный командующий ВКС Сергей Суровикин.

Он также выразил уверенность, что аналогов этой системы не существует в принципе. По словам Суровикина, технические характеристики С-500 позволяют отнести эту систему к первому поколению систем противокосмической обороны.

Ранее о том, что С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявлял генеральный конструктор концерна-разработчика «Алмаз-Антей» Павел Созинов, С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.

Minval.az