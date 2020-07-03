Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом и обратился к народу. Его заявление распространило ТАСС.

По словам бывшего казахского лидера, он чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе. Преодолеть болезнь ему удалось благодаря «усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям».

«Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления», — сказано в обращении.

Также Назарбаев отметил, что был глубоко тронут тем искренним вниманием и моральной поддержкой, которую ему оказали ряд глав зарубежных государств и правительств, видных политических и общественных деятелей. Все они выразили мне свои искренние сопереживания, пожелания бодрого духа и скорейшего выздоровления.

«Среди них президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахаян, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Синдзо Абэ, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Украины Владимир Зеленский, Республики Корея Мун Чже Ин, Пакистана Ариф Алви, Израиля Реувен Ривлин, Сербии Александр Вучич, Хорватии Зоран Миланович и другие», — отметил Назарбаев.

2 июля пресс-секретарь бывшего главы республики Айдос Укибай сообщил, что Назарбаев выздоровел. Повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат. Тем не менее он продолжит сохранять режим самоизоляции и работать дистанционно.

Бывший глава государства заразился 18 июня. Инфекция у него протекала бессимптомно.

Minval.az