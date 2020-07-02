Украинские силовики в Донбассе получат на вооружение американские ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уточнил, что в марте 2018 года власти согласовали поставку первой партии данных комплексов в составе 37 пусковых установок и 210 ракет общей стоимостью $47 млн. После этого США поставляли еще партии ракет.

Хомчак не уточнил число ракет, которые находятся в распоряжении украинских военных на данный момент. Он добавил, что «значительно большее количество».

По его словам, одна из бригад, которая будет выполнять задачи в Донбассе, проходит специальную подготовку на полигоне. В дальнейшем планируется усиление комплексами Javelin всех таких бригад.

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