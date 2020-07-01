Член комитета по международным делам Сената США, представитель Демократической партии Боб Менендес предложил ввести санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и «других должностных лиц».

Поводом для них политик назвал сообщения СМИ о якобы существовавших договоренностях между Россией и афганским движением «Талибан» о вознаграждении за убийства солдат США и международной коалиции.

Менендес предлагает включить поправки в проект бюджета Пентагона. «По мере того как всплывают все новые детали, становится ясно, что президент Дональд Трамп неспособен защитить американских военнослужащих. В этой ситуации на передний план должен выйти Конгресс и защитить наших граждан от агрессии Кремля. Бюджет Пентагона не следует принимать без этой поправки», — приводит РБК сообщение на сайте сенатора.

Так, Менендес предлагает заморозить счета Путина и Шойгу, а также запретить им въезд на территорию США.

Среди прочих мер названы банковские ограничения против российского оборонительного сектора, а также расширение санкций в отношении «российских олигархов», которые близки к Путину.

Комментируя предложение Менендеса, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «в Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого» (цитата по «РИА Новости»).

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