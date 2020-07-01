Россия не просто вмешивается, но уже вторгается в пространство языка и культуры Армении. Об этом в беседе с иреванскими СМИ заявил пропашиняновский политолог Левон Ширинян, комментируя реакцию посольство России в связи с планами по прекращению вещания в Армении российских телеканалов.

По его мнению, «если русские нервничают», значит, Армении «надо продолжать политический курс, вернуться к очищению национальной культуры от советского мусора».

«Не нужно бояться, это наше неотъемлемое право, мы не можем утерять язык или заменить его чужим. С другой стороны, это приказ пятой колонне встать, это приказ чекистам, рабам русских школ, русульманам. Нервозность тоже пройдет, или нужно придать ей симметричность, распространив покрытие армянских каналов на всю Россию. Если друзья, то обоюдно. Они для нас большой брат, а мы старший – со своей цивилизацией и культурой. Большой и старший должны быть равны. Мы проливали за них кровь, и если бы часть этой крови мы пролили для себя, у нас была бы Армения Тиграна Великого.

Эфир нужно очистить: что значит наличие в армянском эфире иноязычных передач и каналов и дефицит армянских? Этот вопрос нужно решить раз и навсегда. Речь идет о национальной безопасности, которая начинается с языка и культуры. России надо разъяснить, что армянский народ – единственный в мире, чья письменность восходит напрямую к Библии. Армянский народ стоит у истоков творения, Армения – родина созидания», — важно заявил Ширинян. Его слова цитируют пашиняновские сайты.

Minval.az