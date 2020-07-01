Самым полезным овощем, который способен, в том числе, защитить организм от рака, является брокколи. С таким утверждением выступил врач и телеведущий Александр Мясников.

Главврач рассказал, что главное преимущество брокколи заключается в том, что в ней содержится убойная доза витаминов, минералов и антиоксидантов, которые защищают организм человека от развития раковых опухолей. Однако есть эту разновидность капусты лучше в сыром, а не вареном виде.

Мясников убежден, что для поддержания организма в тонусе человек должен ежедневно съедать полкило различных фруктов и овощей. Причем такая растительная пища гораздо полезнее, чем аптечные витамины.

По словам врача, фрукты и овощи в каждом отделе пищевого тракта будут дозированно выдавать витамины и микроэлементы. «А таблетка – она тебе «упала» в желудок, там кислота ее сожгла», – объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Телеведущий добавил, что при составлении ежедневного рациона лучше всего руководствоваться правилом: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». То есть фрукты и овощи разных цветов содержат разные полезные элементы.

Minval.az