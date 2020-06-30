Турция не может без разрешения России продать другому государству поставленные ей зенитно-ракетные комплексы С-400, заявила РБК официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

«Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — пояснила Воробьева.

Ранее сенатор США Джон Тьюн предложил внести в оборонный бюджет США на 2020/21 финансовый год поправку, которая позволит приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет. При этом Турция должна обязаться не покупать или каким-либо образом получать военную технику, которую США сочтут несовместимой с военной техникой НАТО.

По мнению издания Defense News, Тьюн таким образом попытался выйти из тупика по вопросу совместного с Турцией производства истребителей F-35.

По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, отношения США и Турции осложняет в основном вопрос о С-400. «С-400 — огромная проблема. Это исключительно сложный вопрос, поскольку он касается крупнейших инвестиций в оборону Соединенных Штатов и их союзников со времен Второй мировой войны — истребителя F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого самолета», — заявил Джеффри.

«В остальном мы довольно хорошо ладим с Турцией по большинству вопросов, включая Ливию, НАТО, Черноморский регион, Сирию и Ирак», — добавил дипломат.

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