Парламент Грузии принял поправки в конституцию об избирательной системе, которые стали причиной массовых беспорядков в прошлом году. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Согласно изменениям, осенью 2020 года из 150 депутатов парламента 120 будут избираться по пропорциональной системе. Проходной барьер для партий снижен с трех до одного процента, число одномандатных округов — с 73 до 30. Подписи понадобятся только тем партиям, которые не участвовали в последних выборах или не смогли набрать 15 тысяч голосов. Они должны будут собрать 5 тысяч подписей.

Летом 2019 года в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера грузинского парламента. Одно из требований, которые выдвинули митингующие — провести выборы в 2020-м по пропорциональной системе. Власти пошли на уступки демонстрантам, но в ноябре парламент не смог проголосовать за изменения избирательной системы, что привело к новым беспорядкам.

Теперь за изменения в конституцию проголосовали 117 депутатов при необходимых 113. Обсуждение поправок бойкотировали оппозиционные фракции «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение». Они требуют отпустить из-под ареста одного из совладельцев оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Георгия Руруа.

Minval.az