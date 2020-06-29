Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками».

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью «заказухой».

«Первое — эти утверждения являются ложью. Второе — если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента (Дональда) Трампа, который дал уже оценку этим публикациям. И третье — мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа», — прокомментировал Песков подобные заявления средств массовой информации.

На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Дональд Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

Minval.az