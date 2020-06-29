Россию исключили из «Большой восьмерки» из-за ее побед на внешнеполитической арене. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Соответствующую запись глава американского государства сделал в своем «твиттере», прокомментировав таким образом заявление экс-вице-президента в администрации президента Барака Обамы и основного претендента на пост президента от демократов Джо Байдена о том, что РФ не следует приглашать на саммит G7 после выхода статьи The New York Times о имевших место контактах российской разведки с запрещенным в РФ движением «Талибан».

«Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем, особенно с Россией!» — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп объявлял о намерении пригласить на саммит G7, намеченный на сентябрь, представителей России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Minval.az