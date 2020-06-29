Президент Беларуси Александр Лукашенко подозревает рукотворный характер коронавируса. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия — это рукотворное «мероприятие»? Я не знаю. Вы подумайте», — сказал Лукашенко чиновникам на закрытой встрече.

Президент предположил, что вирус был создан, чтобы «столкнуть лбами» экономики Китая и США, устроив передел мира.

«Чтобы «пристегнуть» к себе другие страны? Основа — экономика. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие», — отметил он.

Президент заявил чиновникам, что «мы будем жить с этим вирусом, да, мы будем болеть, может быть, мы вообще не избавимся от него, как от гриппа».

«Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Мало того, что вы не поняли, а, не дай Бог, мы не справимся — вы точно начнете о меня вытирать ноги. Легко? Не легко. Но мы победили», — считает он.

Minval.az