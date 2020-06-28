Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.

ДТП с участием певицы и спецавтомобиля группы быстрого реагирования произошло в Бишкеке в пятницу, 26 июня. В результате случившегося девушка получила черепно-мозговую травму и множественные переломы. По словам главы Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова, артистка находится в тяжелом состоянии. Госпитализированный вместе с ней другой пострадавший — в стабильном состоянии.

«Она в коме», — добавил Жумабеков.

Minval.az