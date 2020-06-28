Станции слежения в первой половине июня зафиксировали изотопы йода, радионуклиды цезия, кобальта и рутения в Норвегии, Швеции и Финляндии. Об этом, согласно информации «Эха Москвы», сообщает GreenPeace Russia со ссылкой на национальные ведомства этих стран.

Специалисты пришли к выводу, что источником заражения стал запад России. Об этом пишет газета The Barents Observer со ссылкой на Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов и Организацию по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По их мнению, в первую очередь под подозрение попадает Кольская АЭС, а также базы атомных ледоколов и подводных лодок Северного флота на побережье Баренцева моря. Отмечается, что концентрация изотопов не угрожает окружающей среде или здоровью людей. В Росгидромете и Росэнергоатоме отрицают превышение уровня радиации в указанных районах.

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