Не перестаю удивляться фанатам СССР — рассказывая о замечательной и прекрасной жизни в этой стране, они иллюстрируют свои статьи постановочными картинками из советской наглядной агитации, причём чаще всего это даже не фото, а художественные рисунки с агит-плакатов — вот счастливые советские граждане приходят в ломящийся от снеди магазин, вот им бесплатно предлагают на выбор сразу десять автомобилей, а вот их уговаривают бесплатно заселиться в десятикомнатную квартиру с видом на Кремль. Прямо не жизнь, а малина — только рот успевай открывать и ловить падающие с неба конфеты.

Однако реальная жизнь в СССР была далека от этих фантазий — и чтобы её увидеть, нужно смотреть не на рисунки, а на фото той эпохи. Сегодня я покажу вам фотоснимки профессиональных советских фотографов, которые в свободное от работы время занимались бытовым фото — и были вынуждены в своё время уничтожить часть своих фотоархивов за обвинения в «очернении социалистической действительности».

Фотографов зовут Владимир Соколаев, Владимир Воробьёв и Александр Трофимов — они создали творческую группу «ТРИВА», работали фотографами при Кузнецком металлургическом комбинате, плюс снимали всё то, что происходит вокруг; главный принцип работы фотографов был таким — полный отказ от ретуши и постановочных кадров.

Итак, в сегодняшнем посте — запрещённые в СССР документальные фото, на которых показана жизнь в настоящем СССР.

Одна из наиболее известных фотографий «ТРИВА», сделанная в Новокузнецке в 1982 году, называется «приёмщики стеклотары». Глядя на это фото, почему-то вспоминаю грустный афоризм — «в СССР всё было отлично, жаль лишь что бутылки принимали только без этикеток».

А этот снимок называется «Новосёл Ордженикидзевского района», сделан в 1984-м году. Как видите, реальность несколько отличается от постановочных плакатов, где счастливая семья в солнечный день въезжает в новехонький подъезд с идеальным газоном вокруг.

Бригада изолировщиц на послеобеденном отдыхе, 1978 год. Отличное фото, которое должно отрезвить всех фанатов СССР, которые мечтают туда вернуться и «есть лучшее в мире мороженое и крабовые палочки». Жизнь в СССР — это вовсе не мороженое и конфеты, а каждодненвный тяжелый труд, о безопасности которого никто особо не думал. Обратите внимание на фигуры работниц — они такие полные вовсе не от того, что много кушают, а от постоянной работы с вредными веществами.

«Выход смены из шахты Распадская». Не знаю, что видите на этом фото вы — я вижу лишь изможденных и уставших людей, вовсе не похожих на вечно веселых и чистеньких рабочих из советских агитационных фильмов. Ну что, уже хотите «назад в СССР», полезете в шахту?



А этот снимок фотографы назвали «Перекур на газовом баллоне» (на самом деле на кислородном, но не суть). Как говорится — без комментариев.

Так, теперь давайте посмотрим на транспорт, снимок называется «Центральный рынок на улице Курако» и сделан в 1983-м году. Обратите внимание на грязный и весь какой-то мятый автобус…

А вот поломавшийся личный автомобиль, снимок 1981 года. Нормальных автосервисов в те годы не существовало, и фактически каждый автомобилист должен был быть одновременно и автомехаником, и автослесарем, и электротехником; в одном бессмертном тексте про то, как «вернуться назад в СССР», среди прочего предлагалось купить какой-нибудь старый автомобиль и постоянно его чинить.

«Старшая сестра. Новокузнецкий аэропорт» — фотоснимок 1979 года. Девочке приходится сидеть на улице с вещами и младшим братом.

Несколько фотоснимков реальной советской торговли. На заглавном фото в посте работники магазина разрубают, судя по всему, какие-то коровьи туши (прямо на земле), а вот этот кадр называется «продажа бараньих костей». Вы сейчас купили бы такое? А в СССР, как видите, даже за такой дрянью, продаваемой в антисанитарных условиях, выстроилась очередь…

Очень страшное фото 1984 года, называется «Суповой набор» — бабушка вынуждена рубить какую-то требуху на суп — на какой-то колоде во дворе, застеленной газетой «Правда».

А это — уличная торговля какими-то дефицитными дынями.

Люди в очереди. Без комментариев.

Есть у «ТРИВА» и потрясающие кадры, посвященные «счастливому советскому детству». Вот этот кадр, сделанный в 1985 году, называется «Родительский день в пионерлагере» — людей держат за закрытыми воротами. Ну что, уже хочется туда вернуться? На мой взгляд, фото сильно напоминает атмосферу какой-то тюряги.

Ещё лагерь, фото называется «Наказание». В советских лагерях, детских садах и т.д. было распространено наказание, когда ребенка за какой-то незначительный проступок заставляли голышом долго стоять на одном месте — либо в углу, либо за дверью, либо наоборот в центре комнаты. Отдали бы своего ребенка в такой лагерь, где «вожатая» так над ним бы издевалась?

Школьная «практика», больше напоминающая тоскливый быт какого-нибудь стройбата — школьники в легкой одежде вычерпывают совковыми лопатами гигантскую лужу. Уверен, у всех мокрые ноги и треть завтра сляжет с температурой — виноватых в этом, разумеется, «не будет».

А вот это фото может быть страшнее всех предыдущих, вместе взятых. Снимок сделан в 1983 году и называется «Кафедра детской ортопедии. Ожидание приёма у врача». Вопрос о том, почему в «великой стране», делающей ракеты, а также в области балета и т.д. детские больницы выглядят ВОТ ТАК, я оставлю для вас.

Сюрреалистическое фото дворовой эстрады. «Решения XXVI съезда КПСС выполним», «Программу мира поддерживаем и одобряем».

Сейчас покажу ещё несколько фотоснимков досуга трудящихся, но сперва вот это — какой-то дедушка копается в горе выброшенной подгнившей капусты — капусту вывалили под окна како-то (скорее всего) общежития. На заднем плане — гигантская фреска с Лениным.

«Масленица на площади Ленина» — снимок сделан в Новокузнецке в 1983 году. Очередь «страждущих» выстроилась за дешевым крепленым вином , которое, судя по всему, прямо тут и будет распито — об этом говорят одноразовые стаканчики, надетые на бутылки одним из покупателей.

А вот это — уже процесс потребления «горячительного». На заднем плане снимка, вероятнее всего, какой-то местный Дом культуры.

Страшные последствия этих «алкогольных распродаж» и в целом толератного отношения к алкашам в СССР — на дорожке в парке валяется совсем молодой парень, на лавочке остался стоять стограммовый стаканчик и хлеб, чтобы «занюхивать». На заднем плане как ни в чем не бывало играют дети…

Ещё один товарищ, зашедший «почитать» в букинистический магазин.

И вот ещё. На этом снимке страшно всё — молодой мужчина, допившийся до бесчувствия и валяющийся на асфальте, равнодушная толпа вокруг, не обращающая на него никакого внимания и пара, сидящая прямо у ног бесчувственного тела и поедающая «самое вкусное в мире мороженое».

Потом этим людям ещё расскажут о том, как «Запад по плану Даллеса спаивает СССР» и о том, что у нас, в отличие от капиталистических государств, «вся власть принадлежит народу».

В одном из интервью фотограф Владимир Соколаев, отвечая на вопрос, хотел ли бы он вернуться назад в СССР, ответил — «Нет, не хочу. Я в нём уже был. Зачем дважды наступать на одни и те же грабли? Может, кому-то и недостаточно одного раза, а мне хватило вполне. Если эт снимки не убеждают людей, что возвращаться туда больше не надо — то ради бога, пусть наступают на эти грабли. Когда-нибудь они всё же научатся».

А вы хотели бы вернуться в такой СССР?

Что бы вы там делали?

Блогер Максим Мирович

Minval.az