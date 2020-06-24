Президент Беларуси Александр Лукашенко, который принял участие в Параде Победы на Красной площади, не смог сдержать слёз во время разговора с одним из ветеранов.

О чём говорили лидер Беларуси и герой Великой Отечественной войны, неизвестно, но эта беседа заставила Лукашенко протереть глаза платком.

Александр Лукашенко прибыл на военный парад в Москву со своими сыновьями. Помимо него также в мероприятии приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызыстана, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

Minval.az