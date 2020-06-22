Жительница английского графства Эссекс на несколько месяцев онемела, а затем начала разговаривать с четырьмя иностранными акцентами. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Times Now News.

У сотрудницы детского дома Эмили Иган начались головные боли. Через несколько недель ее речь стала замедленной и нечленораздельной. Так как это ключевые признаки инсульта, англичанка обратилась к врачу. Ей провели КТ и МРТ, но когда через три недели ее выписали, она вообще потеряла голос. Врачи провели множество анализов, и исключили инсульт, но не смогли определить причину утраты способности говорить.

Позже она отправилась в отпуск в Таиланд со своим партнером. Всего через пять дней путешествия Иган снова начала говорить. Вскоре ее речь восстановилась, но приобрела восточно-европейский акцент. Иногда ее акцент переключался на французский и итальянский, а когда она была в стрессе, ее акцент становился русским. Когда Иган слишком уставала, она снова не могла говорить.

Тогда англичанке, наконец, поставили диагноз «синдром иностранного акцента». Это редкое расстройство речи, к которому приводит повреждение мозга.

«Весь этот опыт был утомительным и абсолютно подавляющим. Изменился не только мой акцент. Я не говорю и не думаю так, как раньше. Я не могу построить предложение так, как сделала бы это до недуга. Теперь я пишу по-другому, и весь мой словарный запас изменился. Мой английский стал хуже, хотя я всю жизнь живу в Великобритании», — рассказала Иган.

Из-за иностранного акцента к ней стали хуже относиться незнакомцы. «Мужчина в супермаркете накричал на меня. Он говорил, что из-за таких иностранцев, как я, у нас коронавирус», — посетовала она.

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