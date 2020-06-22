Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет территориальных претензий к своим соседям, передает Газета.ру.

Комментируя слова президента России Владимира Путина, Песков сказал, что поправка в Конституцию о невозможности отчуждения территорий призваны исправить системные ошибки, которые были в прежних Конституциях.

«Президент говорил о ранее допущенных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, вариантов развития событий, которые имели бы негативное последствие для нашего государства», — сказал Песков, комментируя слова Путина в фильме «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Путин в фильме, говоря о странах бывшего СССР, сказал, что они могли бы уйти «с чем пришли, и не тащили с собой подарки от русского народа».

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