Ночью после празднования Дня России в Волгограде был зарезан студент из Азербайджана. 17-летний молодой человек был убит с особой жестокостью — ему нанесли 20 ножевых ранений.

Подробности произошедшего сообщил российским СМИ родственник убитого Тимура Гаврилова. По его словам, преступление было совершено ночью, когда студент возвращался от друзей. Шансов выжить после нападения у него не было.

«Тимур был абсолютно домашний ребенок, отлично учился и мечтал стать стоматологом. Чтобы получить направление на учебу в Волгоград, он прошел серьезный конкурсный отбор в Баку и единственный получил направление на обучение из Азербайджана. Тимур не курил и не употреблял алкоголь, не был агрессивным, поэтому мы даже предположить не можем, что могло произойти», — рассказал двоюродный брат убитого Алексей Небогатов.

Предполагаемый преступник попал в объективы камер видеонаблюдения, которые установлены в районе Ворошиловского торгового центра. Лица на видео не видно — его лицо скрывает черная защитная маска. На вид подозреваемому 25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет в спортивную кофту с капюшоном темного цвета, шорты до колен, кроссовки серого цвета со светоотражающими вставками, на голове бейсболка, говорится в ориентировке полиции.

Небогатов предположил, что убийство могли произойти на этнической почве, потому что «преступнику просто не понравился парень с кавказской внешностью».

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в Волгоград забрать тело Тимура не может приехать ни его мать Тимура, которая воспитывала сына одна, ни живущий за границей двоюродный брат.

Minval.az