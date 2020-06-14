Красные береты с применением силы подвергли приводу десятки граждан, собравшихся напротив здания Службы национальной безопасности: среди подвергнутых приводу также правозащитник Рубен Меликян. Только что произошли столкновения между гражданами и полицейскими, а также депутатами от фракции «Процветающая Армения» и полицейскими, сообщают «Новости-Армении».

Граждане с плакатами стоят напротив СНБ и скандируют «Царукян», «Никол, уходи», «Царукян премьер-министр».

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Сторонники лидера «Процветающей Армении» и бизнесмена Гагика Царукяна собрались в воскресенье днем у здания Службы национальной безопасности в знак поддержки предпринимателя, вызванного на допрос. Несколько десятков людей скандируют антиправительственные лозунги, в том числе с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Сюда стянуты и силы полиции.

СНБ ранее сообщила, что в результате незаконной деятельности компаний Царукяна в сфере игорного бизнеса, государственный бюджет не получил порядка 60 миллионов долларов.

Еще одно уголовное дело возбуждено по предполагаемым случаям раздачи взятки со стороны ППА во время парламентских выборов 2017 года.

Сам лидер партии и его сторонники считают действия правоохранителей политическим преследованием со стороны власти.

Утром 14 июня в доме Царукяна прошли обыски. Затем он отправился в СНБ на допрос.

До этого Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, так как, по его мнению, действующее правительство не выполняет своих обещаний.

Между тем в «Процветающей Армении» считают, что Царукян может быть лишен депутатской неприкосновенности.

Как заявила журналистам в воскресенье член фракции ППА Шаке Исаян, не исключено, что завтра утром на внеочередное заседание парламента может быть внесен вопрос лишения их партийного лидера неприкосновенности из-за уголовного дела.

«Мы считаем возможным все, так как со вчерашнего дня в территориальных подразделениях партии в Гегаркуникской области, а также в домах членов партийного актива идут обыски», — отметила она.

Она заявила, что многие члены ППА подвергнуты приводу, изъяли даже мобильные телефоны детей этих людей.

Minval.az