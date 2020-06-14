Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в очередной раз обратился с согражданам с призывом придерживаться правил личного карантина. По его словам, соблюдать социальное дистанцирование, возможно, придется до 2022 года, когда выработается коллективный иммунитет или появится вакцина.

«Прогнозируются повторные вспышки SARS-CoV-2 в осенне-зимний период, и во избежание волн может потребоваться умеренное социальное дистанцирование до 2022 года — к этому времени должен выработаться коллективный иммунитет или выпущена и использована вакцина», — написал он в Facebook.

Биртанов озвучил базовые правила личного карантина: соблюдать дистанцию, по возможности работать удаленно, общаться с друзьями и родственниками онлайн, носить маски в общественных местах, часто мыть руки, обрабатывать их санитайзером, время от времени измерять температуру себе и близким.

Министр подчеркнул, что Казахстан сейчас переживает вторую волну коронавируса:

«На данный момент в некоторых странах идет вторая волна вспышки коронавирусной инфекции, в том числе в Казахстане. Она началась в конце мая, после того как мы ослабили карантин по всей стране. К сожалению, сразу начался подъем числа зараженных Covid-19».

Minval.az