На данном этапе важно исключить риски эскалации ситуации.

Об этом заявил глава МИД Армении Зогаб Мнацаканян в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о переговорном процессе с Азербайджаном.

Глава МИД напомнил, что в период пандемии состоялась одна видеоконференция с участием министров иностранных дел двух стран и сопредседателей МГ ОБСЕ. Находимся на постоянной связи с сопредседателями, добавил глава МИД.

По его словам, для продолжении предметной работы надо дождаться, когда можно будет снова собраться и продолжить. В нынешних условиях важно сохранить атмосферу и условия, которые не будут препятствовать продолжению переговоров.

Minval.az