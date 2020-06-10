Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера в среду.

«В ходе состоявшихся сегодня телефонных переговоров Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Ливии и Идлибе, а также региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты России и Турции также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию с распространением коронавируса.

В Кремле сообщили, что российский лидер заявил Эрдогану о важности скорейшего прекращения огня и возобновления диалога в Ливии.

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