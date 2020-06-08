Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства на выкуп невест более 200 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии финансовой возможности, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

Ранее Кадыров поручил духовенству составить списки желающих вступить в брак, но не имеющих для этого финансовой возможности, в том числе из-за карантинных ограничений.

«По поручению главы республики Рамзана Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», — отметили в муфтияте. Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершения обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег — урду, установленного духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте.

В муфтияте подчеркнули, что из-за пандемии за невестой могут ехать только две машины, круг участников торжеств ограничен самыми близкими родственниками.

В Чечне с начала апреля духовенство запретило бракосочетания по исламским канонам из-за коронавируса. Десятки свадеб пришлось отложить.

Minval.az