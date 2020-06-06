В казахстанских городах Нур-Султане, Алматы, Караганде и Шымкенте свыше сотни людей вышли на протесты, сообщают СМИ.

Протестующие требуют кредитную амнистию, национализацию земель и объектов, переданных в частные руки, запрет на продажу земель иностранцам, освобождение политических заключенных, отмену признания экстремистскими движений Демократический выбор Казахстана и Көше партиясы.

Накануне акций протеста с требованием проведения демократических реформ задержали десятки оппозиционных активистов.

В Казахстане в субботу, 6 июня, вступил в силу новый закон о демонстрациях, который не требует предварительного разрешения и предусматривает оповещение власти организаторами за пять дней до запланированной акции.

Правозащитные группы критикуют президента Касим-Жомарт Токаева за то, что он «не продемонстрировал уважение к правам человека» после формального ухода от власти Нурсултана Назарбаева, который был 30 лет у власти.

Minval.az