Помимо пандемии коронавируса, в Беларуси существует еще четыре пандемии: в области здравоохранения, политики, экономики, а также инфопандемия. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — сказал белорусский лидер, призвав жителей соблюдать необходимые меры предосторожности и больше времени проводить на свежем воздухе.

Также Лукашенко отметил правильность выбранного Минском пути борьбы с коронавирусом.

«Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая, и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры», — сказал он.

По словам президента, «пока вообще удалось избежать крайнего сценария». «При этом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — отметил он. Лукашенко добавил, что в республике «нет той ситуации, чтобы вводить комендантский час».

Он также заявил, что белорусские врачи «научились справляться с этой болезнью». «Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни», — сообщил президент.

Minval.az