Если каждый не будет соблюдать правила безопасности, Армения может погрузиться в полный локдаун. Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян, передает Sputnik Армения.

Естественно, система здравоохранения республики не может обслуживать бесконечное число больных. Если эти возможности будут превышены, то есть, попросту говоря, коек в больницах перестанет хватать – республика вынуждена будет перейти к полным ограничениям на передвижение.

В этом случае люди не смогут работать, а государство – собирать налоги, чтобы платить пенсии. А еще хуже то, что даже полный локдаун не поможет: заражение снова начнет распространяться по мере снятия ограничений, а последствия этого будут крайне тяжелыми.

Поэтому нужно сделать так, чтобы система успевала справляться с больными, и сделать это не административно-командными способами, а сознательным поведением, подчеркнул он.

Даже если число тяжелых случаев составляет 5%, а смертность – 1-1,2/%, то на сто тысяч человек это составляет пять тысяч. А в Армении живет три миллиона. И уже сейчас в республике может быть 20-25, а может и 30 тысяч случаев заражения без симптомов, подчеркнул премьер.

Поэтому нужно соблюдать даже такие правила, которые кажутся странными. Например, многие не понимают, что маски в машине должны носить даже члены одной семьи. Этому есть причины, отметил Пашинян.

«Во-первых, этим повышается бдительность других. Когда мы видим людей в масках, мы сами становится бдительнее. Во-вторых, другие люди начинают следовать нашему примеру и не говорят: «Им можно, значит можно и нам». И в-третьих, вы отвозите машину на стоянку, в мойку или куда-то еще, где есть риск заражения», — пояснил глава правительства.

Посему нужно думать не о том, кому можно и кому нельзя, а о том, сколько своих родных можно потерять из-за своей и чужой халатности. Он вновь напомнил о важности общественного движения по борьбе с распространением вируса.

Свой призыв к гражданам он закрепил перефразированным лозунгом «бархатной революции»: «Сделай шаг — надень маску». Эта формула, по словам премьера, приведет к победе.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 12364, сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Minval.az