В Турции мужчина убил дочь за непристойные видеокадры, но оказалось, на них была не она.

В районе Чубук города Анкары Харун Йылдыз (51 год) убил из пистолета свою дочь Шейму Йылдыз (18 лет) за распространившиеся в интернете непристойные видеокадры. Однако оказалось, что на этих видеокадрах была запечатлена вовсе не его дочь. Как передают турецкие СМИ, для мужчины запрашивают пожизненное заключение.

Харун Йылдыз 6 февраля 2020 года забрал на автомобиле возвращавшуюся с учебы дочь и расстрелял ее в квартале Каргын района Чубук. Мужчина позвонил в полицию и сдался, суд вынес решение о его аресте.

Как рассказал на суде мужчина, в тот день он увидел в интернете непристойное видео с участием своей дочери. Далее он забрал дочь с учебы и спросил ее об этих кадрах, однако она все отрицала. Мужчина отметил, что выпил перед этим и спрашивал у дочери, кто с ней это сделал.

«Она сказала мне, что не делала ничего такого. Потом она опустила голову и заплакала, она просила меня замолчать. Я потерял самоконтроль и выстрелил в нее из пистолета», — отметил Харун Йылдыз.

В ходе расследования были изучены мобильные телефоны отца и дочери, но там не было подобных видео и фотографий.

Были изучены видеокадры, ставшие причиной преступления, и оказалось, что на них была не Шейма Йылдыз.

Minval.az