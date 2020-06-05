В северных районах Молдавии с 26 мая по 4 июня зафиксирован резкий рост заражения коронавирусом, заявил директор Национального агентства общественного здоровья Николе Фуртунэ.

За неделю количество случаев в Рышкань выросло на 79,5%, Тараклии — 53,1%, в Бельцах — 42,5%, Сынжерей — 36,4%, Гагаузии — 35,3%, Бричень и Чимишлия — по 33,3%, сообщил Фуртунэ в пятницу на еженедельной пресс-конференции министерства здравоохранения.

По его словам, с начала эпидемии в Молдавии зарегистрировано более 9 тыс. случаев заражения, порядка 5,2 тыс. или 58% пациентов выздоровели, 317 — скончались, проходят лечение 3 461 человек, из них 274 пациента в тяжелом состоянии.

«Мы не являемся самой зараженной страной, но наши индикаторы превышают показатели Венгрии, Болгарии, Греции и Словакии. Уровень смертей составляет 90 на 1 млн. человек, что также не является рекордом, но выше чем в регионе. Смертность остается в пределах 3,5%», — сказал Фуртунэ (цитата по «Интерфаксу»).

Показатель заражения составляет 1,18. Средний возраст заболевших — 47 лет, 59% — женщины, 60% — жители городов, а средний инкубационный период остается в пределах пяти-шести дней. Из общего количества заболевших из сферы здравоохранения 67% (1139 человек) выздоровели, 32% (556) — все еще больны, а 1% (18) — скончались.

Minval.az