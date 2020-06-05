Япония должна заявить о претензиях на все четыре острова Южных Курил. Об этом в статье для издания Wedge Infinity написал политолог Юкио Касияма.

В материале отмечается, что Россия не идёт на уступки в переговорах с Японией по вопросам Курильских островов.

По словам Касиямы, японское правительство настаивает на «передаче» лишь двух островов Южных Курил.

Политолог утверждает, что вместо этого необходимо заявить претензии на все четыре острова архипелага.

19 мая сообщалось, что Токио вернул формулировку о принадлежности «северных территорий», как там называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет» Японии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу по дипломатии» противоречит задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях.

«Синяя книга по дипломатии» — ежегодный доклад МИД Японии о взаимоотношениях с другими странами.

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