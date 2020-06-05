Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал Российскую Федерацию «искусственным образованием» и высказал мнение, что рано или поздно она «развалится». Об этом он сказал в программе «Есть вопросы» на «24 канале».

«Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится», — заявил Данилов, отметив, что «это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни — это 100%».

По его словам, РФ «всю жизнь» занимается выяснением отношений со своими странами-соседями и «внешними врагами», которыми сначала были США, НАТО, Грузия, а теперь — Украина.

Minval.az