В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров.

Об этом заявил в интервью РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка «Сумрак» (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.

«Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие». Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было», — рассказал Лобаев.

По его словам, винтовка получит новый патрон, в котором заложено несколько технологических новшеств, позволяющих вести огонь на таком расстоянии.

«Новый патрон для этой винтовки является абсолютно новым, прорывным изделием, которое будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у пуль, которые мы использовали раньше. В силу этого не хотелось бы пока раскрывать все подробности по калибру и другим деталям», — добавил руководитель Lobaev Arms.

Говоря о сроках создания этой винтовки, он выразил надежду, что DXL-5 будет готова в начале 2021 года, однако отметил, что из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, точные сроки сейчас назвать затруднительно.

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