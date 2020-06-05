Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о жестком подавлении путча в Узбекистане в 2005 году, соответствующее заявление он сделал вчера при назначении нового правительства, передает Sputnik Беларусь.

Общаясь с кабинетом министров, Лукашенко затронул не только тему задачи работы вертикали власти, но и высказался об актуальной политической повестке.

«Мы создали свою страну, в которой могут жить наши дети. Сегодня момент тот, когда отстоять ее надо. Надо защитить. Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивали независимость, суверенитет в свое время. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ: армяне с азербайджанцами не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана для того, чтобы навести порядок», – высказался Лукашенко, его цитирует «СБ».

Также, по словам Лукашенко, люди забыли, сколько там людей погибло и «как с бородачами боролись».

«Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну так мы напомним!» – предупредил он.

Minval.az