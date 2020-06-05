Возле здания Верховной Рады проходит акция протеста за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Украинцы имеют право на мирный протест. Власти должны хорошо осознавать, что бывает, когда у нас это право отнимают», — заявили присутствующие представители партии «Голос».

При этом под Радой находится уже пара сотен человек. Также устанавливают палатки с символикой Правого сектора.

Присутствующие держат плакаты с надписями: «Нет полицейскому государству», «Аваков и псы — вам *****», «2295 дней без безопасности полиции Авакова». Люди скандируют «Аваков — черт!». На месте присутствуют правоохранители и полиция диалога.

Отметим, что аналогичная акция запланирована на 14:00.

Minval.az