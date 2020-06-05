Депутат Верховной Рады Украины Людмила Марченко сочла ошибкой попытку рассмотрения на Украине резолюции о т.н. «геноциде армян».

Об этом она заявила в интервью турецкому изданию DHA.

Парламентарий считает, что шаги, направленные на признание «геноцида армян» в Украине, неприемлемы. Она также подчеркнула, что принятие резолюции не только было снято с повестки дня, были отменены и все связанные с ней мероприятия.

«Геноцида не было. Когда мы узнали, что резолюция по этой теме была представлена в парламент, мы немедленно вмешались и, приняв необходимые меры, предотвратили ошибку, существовавшую в нашей стране в течение многих лет», — заявила Марченко.

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