Российско-турецкие отношения носят взаимовыгодный и взаимоуважительный характер без какого-либо давления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера.

Как пишет «Вестник Кавказа», дипломат также отметила, что отношения Москвы и Анкары складываются на взаимовыгодной основе в отличие от отношений Анкары с Вашингтоном, откуда доносятся угрозы санкционного наказания.

Напомним, что ранее Палмер заявил об обеспокоенности американской стороны желанием Турции укреплять сотрудничество с Россией.

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