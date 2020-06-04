Группа американских сенаторов планирует внести законопроект о расширении санкций против строительства газопровода «Северный поток 2».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ. Его представят Конгрессу 4 июня.

Новый пакет санкций коснется всех организаций, которые предоставляют судам-трубоукладчикам оборудование, а также компаний, которые занимаются их страхованием.

США стремятся не допустить завершение проекта из-за давней обеспокоенности, что дополнительные потоки российского газа увеличат политическое влияние Кремля на страны Евросоюза. Вашингтон неоднократно призывал Европу покупать больше сжиженного газа в США.

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что трубопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности США и не должен быть завершен», а президент Владимир Путин пытается обойти санкции, наложенные Конгрессом в прошлом году. Круз утверждает, что любой задействованный в строительстве столкнется с «сокрушительными и немедленными американскими санкциями».

Сенатор-демократ Джин Шахин сказала, что «Северный поток – 2» «угрожает Украине, энергетической независимости Европы и дает России возможность эксплуатировать союзников» США, и призвала Конгресс «встать на пути трубопровода».

В декабре 2019 года правительство США утвердило оборонный бюджет страны на 2020 год, включив в него новые меры противодействия. После этого швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой подводной части газопровода, остановила работы. «Газпром» отправил туда российские судна, чтобы продолжить строительство.

В 2019 году российское правительство заявило, что санкции не сорвут проект. В конце прошлого года оператор строительства заявил, что оно завершено на 93,5%.

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