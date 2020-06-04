Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу правительства. Им стал Роман Головченко, сообщает «БелТА».

До настоящего времени он занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпром).

На должности премьер-министра Головченко сменил Сергея Румаса, правительство которого было отправлено в отставку накануне, 3 июня.

О решении сменить состав кабмина Лукашенко заявлял в конце мая. Эта мера, по его словам, была необходима в преддверии президентских выборов, которые намечены на 9 августа. Говоря о грядущих переменах в кабинете министров, Лукашенко заявлял, что «ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».

Отправленное в отставку правительство было сформировано в августе 2018 года. Его главой был назначен экс-председатель Банка развития Беларуси Сергей Румас. Он сменил на этот посту Андрея Кобякова, который возглавлял правительство с декабря 2014-го.

Роман Головченко родился в 1973 году в городе Жодино (Минская область). В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «международные отношения», а в 2003-м — академию управления при президенте Беларуси.

Minval.az