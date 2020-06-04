Сотрудники правоохранительных органов изучат возможное нарушение карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским во время рабочей поездки в Хмельницкий 3 июня, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос», — сказал Геращенко журналистам в четверг.

За нарушение карантинных ограничений президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн, однако, по словам Геращенко, сначала надо установить, виновен ли Зеленский в этом инциденте.

Minval.az