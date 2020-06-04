Апелляционный суд во главе с Сергеем Марабяном отменил решение суда общей юрисдикции Еревана об аресте бывшего посла Армении в Ватикане, зятя бывшего президента Сержа Саргсяна – Микаэла Минасяна.

Как отметил в Facebook адвокат Мигран Погосян, защита неоднократно говорила о незаконности решения суда первой инстанции. Для него бесспорно, что политические власти страны не смирятся с этим положением и в течение нескольких дней выдвинут новое, но «столь же необоснованное и незаконное обвинение», представив очередное ходатайство в суд об аресте Минасяна.

«P.S. Попытайтесь «сшить» такое обвинение, чтобы завтра моим уважаемым коллегам в суде было не стыдно защищать вас», — цитирует его агентство «Спутник».

Напомним, что Микаэл Минасян сейчас находится за рубежом. На родине зять бывшего президента обвиняется в превышении должностных полномочий, незаконном обогащении, отмывании денег и предоставлении ложных сведений в декларации о доходах.

Minval.az